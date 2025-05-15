نوم عميق تحت قبة الكونغرس.. نواب أمريكيون يغفون في قلب الجدل السياسي!

في الوقت الذي تُخاض فيه معارك تشريعية طاحنة داخل قاعات الكونغرس الأمريكي، وتُناقش فيها قضايا تمس حاضر البلاد ومستقبلها، يبدو أن بعض المشرعين قرروا خوض معركة مختلفة تمامًا… ضد النعاس! فقد رصدت الكاميرات ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وهم يغوصون في سبات عميق وسط جلسات ماراثونية، لتتحول لحظات “اتخاذ القرار” إلى مشهد أقرب إلى غرفة قيلولة جماعية!

وانتشر مقطع فيديو طريف على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وهم يغطّون في نوم عميق خلال جلسات مطوّلة داخل عدد من اللجان البرلمانية. الجلسات، التي امتدت لساعات طويلة، يبدو أنها لم تصمد أمامها قدرة النواب على البقاء مستيقظين، حيث شوهد أحدهم وهو يُوقظ زميله فقط من أجل التصويت.

والنواب الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو هم: بليك مور (جمهوري عن ولاية يوتا)، وديبي دينجيل (ديمقراطية عن ميشيغان)، وجين شاكوسكي (ديمقراطية عن إلينوي)، وأوضحت قناة “فوكس نيوز” أن مور استسلم للنوم خلال اجتماع لجنة الوسائل والطرق، الذي بدأ بعد الظهر واستمر حتى ساعات الفجر، ولم يستيقظ إلا حين حان وقت التصويت على أحد التعديلات، أما دينجيل، البالغة من العمر 71 عامًا، وزميلتها شاكوسكي (80 عامًا)، فشوهدتا تغلقان أعينهما خلال اجتماع مرهق للجنة الطاقة والتجارة.

وردًا على الانتقادات، قالت دينجل عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “أغمضت عيني لكي أتخيل أمريكا يحصل فيها الجميع على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة”، كما أوضحت أنها كانت مستيقظة لما يزيد عن 31 ساعة متواصلة في محاولات لوقف تخفيضات في برنامج Medicaid.

ويأتي هذا المشهد اللافت في وقت حساس، حيث أقرّ مجلس النواب الأمريكي ميزانية السنة المالية 2025، وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق.

في النهاية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تنام… لكن بعض ممثليها يفعلون ذلك، وعلى الهواء مباشرة، وتكرار الاجتماعات الماراثونية في الكونغرس الأمريكي، لا سيما أثناء إقرار الميزانيات أو مناقشة القوانين الخلافية، كثيرًا ما يدفع النواب إلى حدود الإرهاق الجسدي، ورغم وجود جداول زمنية محددة، إلا أن بعض الجلسات تمتد لأكثر من 20 ساعة متواصلة، وهو ما يثير جدلاً دائمًا حول جدوى هذا النمط من العمل التشريعي في ظل ما يبدو أنه إجهاد مؤسسي مزمن.