نيبال.. 52 قتيلاً جرّاء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية (فيديو)

شهدت نيبال في اليومين الماضيين موجة من الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وقالت السلطات إن هذه الكارثة تُعتبر واحدة من الأسوأ في البلاد هذا العام.

ومن بين الضحايا، لقي 37 شخصًا حتفهم في إقليم إيلام بشرق نيبال. كما أسفرت الأمطار الغزيرة عن إصابة 20 شخصًا على الأقل، بينما تم إنقاذ 187 شخصًا، ولا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين.

وصرحت السلطات في إقليم إيلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول إلى المناطق المنكوبة، لكنها أضافت أن بعض المناطق يصعب الوصول إليها بسبب الانهيارات الأرضية وتدمير الطرق، كما تم تعليق عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل بسبب الظروف الجوية السيئة.

كما تساقطت الأمطار في العاصمة كاتماندو، ما أدى إلى فيضان البحيرات والأنهار، مما جعل السلطات تستعين بالمروحيات والقوارب لإجلاء المنكوبين.

وأصدرت السلطات النيبالية تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة من 4 إلى 6 أكتوبر، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق السريعة وتعليق الرحلات الجوية الداخلية في البلاد.

يُذكر أن نيبال، بسبب طبيعتها الجبلية، تشهد سنويًا العديد من الحوادث بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات، خاصة خلال موسم الرياح الموسمية الذي يمتد من يونيو وحتى سبتمبر.