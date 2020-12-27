نيجيريا.. وفاة ما لا يقل عن «20 طبيباً» خلال أسبوع بسبب كورونا

الجمعية الطبية النيجيرية أعلنت عن وفاة ما لا يقل عن 20 طبيبا نيجيريا خلال أسبوع، بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الجمعية الطبية النيجيرية، أنيما أمودو، خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن “العاملين في القطاع الصحي فقدوا عددا كبيرا من زملائهم، وخلال الأسبوع الماضي فقط، فقدنا ما لا يقل عن 20 طبيبا”.

وتم تسجيل 1000 إصابة بفيروس كورونا على الأقل لدى العاملين في القطاع الصحي بنيجيريا، منذ بدء تفشي الوباء. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وسجلت نيجيريا أكثر من 1200 حالة وفاة و82 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.