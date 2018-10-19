«نيمار» يبكي من أجل العودة إلى برشلونة

فجرت الصحف الإسبانية قبل أيام مفاجأة مدوية، بإعلانها بأن النجم البرازيلي نيمار “غير سعيد” في ناديه الحالي باريس سان جرمان، ويرغب بشكل يائس في العودة للعب لبرشلونة.

وأكدت مصادر من برشلونة، أن النجم البرازيلي التقى مع مدراء برشلونة الصيف الماضي، وانهار “باكيا” أثناء إظهاره رغبته الحقيقية بالعودة لصفوف النادي “الكتالوني”.

وأكدت المصادر، أن “نيمار نادم على تركه “الكامب نو” معقل برشلونة، وأنه يرغب بالعودة لناديه السابق”.

ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر أن لاعبي برشلونة رحبوا بفكرة عودة النجم البرازيلي، كما أعطت إدارة برشلونة “الضوء الأخضر” لرئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بالتعاقد من جديد، مع نجمهم السابق.

ومن ناحية أخرى، نفى نائب رئيس النادي “الكتالوني” خوردي كاردونير، أن تكون الإدارة قد فكرت بالتعاقد مع نيمار من جديد.

وفي مقابلة محلية الجمعة، قال كاردونير:

“لم يتحدث أحد في إدارة برشلونة عن إمكانية التعاقد مع نيمار. لا نستطيع أن نعطي إجابة الآن حول الموضوع”.

وكشفت مصادر إسبانية عن وجود بند “سري” في عقد نيمار، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، مقابل 220 مليون يورو، وهي تقريبا نفس القيمة التي أنفقها النادي الباريسي لشراء اللاعب في 2017.

كما تنخفض القيمة التي تسمح له بالرحيل في 2020، وهو ما قد يرفع عدد الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب بعد عامين.

وعلى الرغم من “عدم سعادة” النجم البرازيلي، إلا أن هذا الأمر لم يمنعه من التألق هذا الموسم، حيث سجل حتى الآن 11 هدفا مع ناديه الباريسي في 11 مواجهة.