«نيمار» يشعل الجدل بالحديث عن علاقة «مبابي وميسي»

كشف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تفاصيل مثيرة حول علاقته مع زملائه في برشلونة وباريس سان جيرمان، موضحاً بعض الجوانب الشخصية التي لم تكن معروفة من قبل.

وفي برنامج النجم البرازيلي روماريو، تحدث نيمار عن “غيرة” زميله كيليان مبابي بعد وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، قائلاً: “مبابي كان يشعر بالغيرة بعض الشيء بعد وصول ميسي، ثم بدأت تظهر بعض التوترات والصراعات في العلاقات، وتغير سلوكه بشكل ملحوظ.”

وقال لاعب الهلال السعودي الحالي «مبابي ليس مملاً، لديّ أشياء معه، وتشاجرنا قليلاً، وأطلقت عليه لقب «الفتى الذهبي»، ولعبت معه دائماً، وقلت إنه سيكون واحداً من الأفضل بالعالم، وساعدته، وتحدثت معه، وكان يأتي إلى منزلي، ونتناول العشاء معاً».

وانضم مبابي إلى سان جيرمان قادماً من موناكو في 2017، وهو نفس العام الذي انتقل فيه نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، في واحدة من كبرى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وأضاف نيمار: “لقد قضينا وقتاً طويلاً معاً، ولكن بعد انتقال ميسي، كان هناك بعض الاختلافات بيننا. ومع ذلك، نحن لا نزال أصدقاء، وتشاجرنا قليلاً، وكان لدي الكثير من اللحظات الجيدة معه، سواء على أرض الملعب أو خارجه.”

وعن تجربته في سان جيرمان، أشار نيمار إلى أن أحد أسباب إخفاق الفريق في دوري أبطال أوروبا هو غياب التنسيق والروح الجماعية بين اللاعبين، قائلاً: “الغرور كان حاضراً في الكثير من الأحيان، وهو أمر يمكن أن يكون مفيداً في بعض الأحيان، لكن لا يمكن أن تنجح إذا كان الجميع يعمل من أجل مصلحته الشخصية.”

وفي غضون ذلك، كشفت تقارير صحفية أن نيمار نجم الهلال السعودي استقر بنسبة كبيرة على العودة إلى صفوف سانتوس البرازيلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.

وتعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبرمن العام قبل الماضي ليغيب على إثرها عاما كاملا عن المشاركات في صفوف الهلال قبل أن يعود ويتعرض لإصابة عضلية أخرى عرقلت عودته للملاعب.

ووفقا لصحيفة “دياريو دي بيتشي” البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في سانتوس خلال أسبوع حيث يعمل والد اللاعب ووكيله على حسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار حدد يوم 5 فبراير المقبل ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه ضد فريق بوتافوغو على ملعب “فيلا بيلميرو” ضمن بطولة باوليستا 2025 حيث يوافق عيد ميلاد نيمار الثالث والثلاثين.

وشارك نيمار بقميص الهلال 7 مباريات فقط في جميع المسابقات، وسجل هدفا وحيدا وصنع 3 أخرى.

Neymar já planeja mudança para o Brasil e prevê estreia em data oficial.https://t.co/glv1AsTsrD — Diário do Peixe (@diariodopeixe) January 24, 2025