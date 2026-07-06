نيويورك تحت الطوارئ.. العمدة يحذّر من «فيضانات» وعواصف رعدية

وجّه عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني تحذيرات طارئة إلى سكان المدينة، دعا فيها إلى البقاء في المنازل واتخاذ إجراءات احترازية، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة.

وأصدر العمدة التحذيرات عبر منصة «إكس»، مشيرًا إلى أن المدينة تواجه ظروفًا مناخية قاسية تتزامن مع موجة حر قياسية بلغت نحو 38 درجة مئوية، ما تسبب بانقطاعات واسعة في التيار الكهربائي شملت أكثر من 840 ألف أسرة، إضافة إلى اضطرابات في فعاليات عيد الاستقلال بعدد من مناطق الساحل الشرقي.

ودعت التعليمات الطارئة السكان إلى تقليل التنقل والبقاء داخل المنازل خلال العواصف، مع ضرورة إخلاء الشقق الواقعة في الطوابق السفلية (البدروم) فور ارتفاع منسوب المياه.

كما شملت الإرشادات توفير مراكز إيواء آمنة في مختلف الأحياء يمكن الوصول إليها عبر أرقام الطوارئ، إضافة إلى الإبلاغ عن المخاطر غير الطارئة مثل الأشجار المتساقطة أو انسداد مصارف المياه، مع حصر الاتصال برقم 911 بالحالات الحرجة فقط.

وتشهد المدن الكبرى في الولايات المتحدة بشكل متكرر موجات طقس متطرفة تجمع بين الحر الشديد والعواصف المفاجئة، ما يرفع من مخاطر الفيضانات والانقطاعات الكهربائية، ويستدعي استجابات طارئة سريعة من السلطات المحلية لحماية السكان وتقليل الخسائر.

New Yorkers: we're expecting heavy rain and thunderstorms tonight, with risks of flash flooding. Please take every precaution to stay safe.



Limit travel and stay inside during heavy rain and thunderstorms.



If you live in a basement apartment, leave immediately if water begins… pic.twitter.com/fw25StOcqW — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 6, 2026

تفشي إصابات بداء الفيالقة في مانهاتن بنيويورك وسط تحقيقات صحية لتحديد مصدر العدوى في أبراج التبريد

تشهد أحياء الجانب الشرقي من مانهاتن في مدينة نيويورك تفشي إصابات بمرض تنفسي يُعرف طبيًا باسم “داء الفيالقة”، حيث ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 14 إصابة خلال أيام قليلة، ما دفع السلطات الصحية إلى تكثيف تحقيقاتها للبحث عن مصدر العدوى.

وبحسب ما أعلنته الجهات الصحية، بدأت الحالة بإصابتين فقط يوم الخميس الماضي، قبل أن يرتفع العدد بشكل سريع ليصل إلى 14 حالة بحلول يوم الأحد، في تطور أثار قلق السكان ودفع السلطات إلى توسيع نطاق الفحوصات.

ويُصنف داء الفيالقة كعدوى بكتيرية تسبب التهابًا رئويًا حادًا، وتنتقل عادة عبر استنشاق رذاذ ملوث بالمياه، وغالبًا ما ترتبط بأنظمة تبريد أو أبراج مياه في المباني، فيما لا ينتقل المرض بين الأشخاص مباشرة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى احتمال ارتباط الإصابات بأبراج التبريد في المنطقة، حيث تعمل فرق الصحة العامة على جمع عينات من أنظمة المياه في المباني المتأثرة، في محاولة لتحديد مصدر البكتيريا المسؤول عن التفشي.

ودعت السلطات الصحية في نيويورك السكان الذين تواجدوا في المنطقة منذ أواخر يونيو إلى مراجعة الطبيب فور ظهور أعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس، خصوصًا كبار السن والمدخنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الجهات الصحية أن المرض قابل للعلاج بالمضادات الحيوية في حال اكتشافه مبكرًا، إلا أن تأخر التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، رغم عدم انتقاله من شخص إلى آخر.

يظهر داء الفيالقة أحيانًا في البيئات الحضرية المرتبطة بأنظمة المياه والتبريد، حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو في درجات حرارة معينة داخل أبراج التبريد، وتنتقل عبر الهواء على شكل رذاذ. وتعمل السلطات الصحية في مثل هذه الحالات على تتبع المصدر بسرعة لتقليل انتشار العدوى ومنع تفاقم الحالات.