نيويورك تواجه تفشّي «داء قاتل».. 5 وفيات و108 إصابات

شهد حي هارلم بمدينة نيويورك تصاعدًا مقلقًا لحالات داء الفيالقة، العدوى الرئوية الخطرة التي تنتقل عبر أنظمة التكييف، حيث أعلنت السلطات الثلاثاء وفاة 5 أشخاص ونقل 14 آخرين إلى المستشفى.

وأكدت إدارة الصحة المحلية تسجيل 108 حالات إصابة حتى الآن، مع ثبوت وجود البكتيريا المسببة للمرض في أبراج تبريد مكيفات الهواء بالمباني المتضررة.

وداء الفيالقة، المعروف أيضًا باسم Legionnaires’ disease، ينتج عن بكتيريا توجد بشكل طبيعي في المياه والتربة، ويمكن أن تنتقل للإنسان عبر استنشاق قطرات ماء ملوثة معلقة في الهواء، ويبلغ معدل الوفيات بين المصابين نحو 9%، ويتميز المرض بأنه لا ينتقل من شخص لآخر، ما يركز خطورة التفشي على أنظمة التهوية والتكييف غير الصيانَة.

ودعت إدارة الصحة أصحاب المباني إلى الالتزام بالصيانة الدورية لأنظمة التكييف وأبراج التبريد كإجراء وقائي حاسم للحد من انتشار العدوى، وسط مخاوف من توسع التفشي إذا لم تُتخذ التدابير الوقائية الفورية.

يُذكر أن اسم المرض يعود إلى أول تفشٍّ له عام 1976 في فندق بفيلادلفيا خلال مؤتمر لجمعية المحاربين القدامى الأميركية، حيث أسفر عن وفاة 34 شخصًا. وتبرز هذه الحوادث أهمية المراقبة الصحية المنتظمة لأنظمة المياه والتكييف في المباني العامة والخاصة على حد سواء.