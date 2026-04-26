هآرتس: تسجيل 10 حالات انتحار بالجيش الإسرائيلي منذ بداية 2026

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 10 عسكريين إسرائيليين أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2026، من بينهم 6 حالات سُجلت خلال شهر أبريل الجاري، إلى جانب انتحار ضابطين في الشرطة الإسرائيلية، في ظل ما وصفته الصحيفة بتداعيات نفسية متفاقمة مرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

ووفقًا للتقرير، فإن الحالات المسجلة خلال أبريل وحده شملت 6 جنود في الخدمة الفعلية، ما يرفع إجمالي حالات الانتحار داخل صفوف الجيش منذ بداية العام إلى 10 على الأقل، إلى جانب ضابطي شرطة لم تُكشف رتبتهما.

ونقلت الصحيفة عن جنود وخبراء في مجال الدعم النفسي أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواجه ما وصفوه بسلسلة من الإخفاقات البنيوية في التعامل مع الضغوط النفسية المتزايدة داخل صفوف القوات.

وبحسب “هآرتس”، فقد تم إلغاء أيام الدعم النفسي المخصصة لجنود الاحتياط، كما تراجع وجود ضباط الصحة النفسية في الميدان، في وقت لا يولي فيه بعض القادة اهتمامًا كافيًا بالعلامات المبكرة للأزمات النفسية لدى الجنود.

كما أشارت مصادر داخل الجيش إلى وجود صعوبات متزايدة في التعامل مع هذه الظاهرة، خصوصًا في الحالات التي لا يبادر فيها الجنود الذين يعانون من ضغوط نفسية إلى طلب العلاج أو الدعم.

وأوضحت الصحيفة أن الارتفاع في معدلات الانتحار داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يأتي ضمن اتجاه متصاعد منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، والتي استمرت لعامين، وما تبعها من تداعيات نفسية ومعنوية على الجنود المشاركين فيها.

وفي تقرير سابق، أشارت “هآرتس” إلى أن عام 2025 سجل انتحار 22 جنديًا في الخدمة الإلزامية، وهو أعلى معدل خلال 15 عامًا، ما يعكس تصاعدًا ملحوظًا في هذه الظاهرة داخل الجيش الإسرائيلي.

وتربط تقارير إعلامية إسرائيلية هذا التصاعد بالتأثيرات النفسية العميقة للحرب في غزة، والتي خلّفت خسائر بشرية واسعة، حيث تشير بيانات إلى أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.