هانيبال القذافي يهاجم القضاة اللبنانيين من سجنه: هل أكل القط ألسنتكم؟

انتقد هانيبال، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، القضاء في لبنان، متهما إياه بـ”التغاضي” عن معلومات ذكرها وزير سابق، تخص قضية اختفاء الإمام الشيعي، موسى الصدر، قبل أكثر من 4 عقود.

وقال القذافي في رسالة وجهها باللغة الإنكليزية للقضاة في لبنان، عبر منصة “إكس”: “حضرات السادة، أنا متأكد أنكم جميعاً استمعتم لما كشف عنه السيد وئام وهاب في لقاء على قناة الغد، حيث صرح بأنه يملك معلومات عن مصير الصدر، لكنكم لم تتخذوا أي إجراء ولم تدلوا بأي تصريح”.

وتابع: “أتساءل هل أكل القط ألسنتكم؟”.

وكان هانيبال القذافي قد أوقف لبنان في ديسمبر 2015، حيث صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الصدر، الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.

وكان الوزير اللبناني الأسبق، وئام وهاب، قد قال قي تصريحات تلفزيونية، إنه “لديه معلومات” بشأن اختفاء الصدر بعد زيارته إلى ليبيا.

وفي حديث سابق لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح “مصدر مقرب” من القذافي، أن الأخير طلب من القضاء الللبناني أخذ إفادة وهاب، معتبرا أن طلبه يعد “بمباثة إخبار (بلاغ) رسمي إلى المحقق العدلي اللبناني”.

وفي أواخر أبريل المنصرم، طلبت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من السلطات اللبنانية، توفير الضمانات والحقوق المرعية والرعاية الصحية والزيارات والتراسل للقذافي،”مع التأكيد على حقه في الإفراج عنه دون قيد أو شرط، لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه، أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها”.