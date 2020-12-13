هجمات سيبرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بتعرض عشرات الشركات الإسرائيلية لهجمات سيبرانية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رفيعة في صناعة السايبر، أن هجمات سيبرانية استهدفت عشرات الشركات الإسرائيلية، بينها أمنية.

وأكدت شركة الخدمات اللوجستية والإرساليات الإسرائيلية “أوريان” اليوم الأحد، أنها تضررت من هجوم سيبراني، وقدمت تقريرا بذلك إلى البورصة.

وقالت الشركة إنها واحدة من بين 40 شركة، تضررت من جراء الهجوم السيبراني الذي استهدف “أوريان”.

ومن بين هذه الشركات 3 شركات على الأقل تنقل لقاحات كورونا إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بحدوث هجوم سيبراني آخر، استهدف شركة إسرائيلية تابعة لشركة “إلبيت” وتسمح برامجها بربط حواسيب عن بُعد.

وعلى خلفية حجم الهجوم واستهدافه شركات حساسة تعمل في مجال نقل شحنات جوا وبحرا إلى إسرائيل، تشير التكهنات، إلى أن منفذي الهجوم هم “مجرمو سايبر” مثل مجموعة “بلاك شادو” التي هاجمت شركة التأمين “شيربيت”، وأن التقديرات تتزايد حيال المطالبة بإتاوة، بحسب ما نقل موقع “عرب 48”.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه من الجائز أنه تقف وراء عملية القرصنة هذه دولة أو جهات معادية أخرى، وليس قراصنة إنترنت هدفهم المطالبة بالمال.