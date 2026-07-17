هجمات صاروخية ومسيرات في سماء الخليج.. قطر والأردن والكويت تعلن تفاصيل المواجهات

شهدت منطقة الخليج والأردن تصعيدًا عسكريًّا جديدًا مع إعلان جهات رسمية تعرض عدد من الدول لهجمات جوية، بالتزامن مع تأكيدات بشأن تصدي منظومات الدفاع الجوي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

في قطر، أعلنت وزارتا الداخلية والدفاع إصابة طفل بشظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمات جوية استهدفت البلاد، مؤكدة أن حالته تخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت فورًا تنفيذ إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة عقب الهجوم الذي وقع صباح اليوم.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع القطرية استمرار القوات المسلحة في التصدي بنجاح للهجمات الجوية التي تستهدف أجواء الدولة، مشددة على جاهزية منظومات الدفاع للتعامل مع مختلف التهديدات.

ودعت الجهات الرسمية في قطر المواطنين والمقيمين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول الشائعات أو نشر الصور والمقاطع غير الموثقة.

وفي السياق ذاته، أفادت منصات إعلامية مقربة من إيران بأن الهجمات الصاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، ونشرت مقاطع قالت إنها توثق محاولات اعتراض الصواريخ في سماء البلاد.

وفي الأردن، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت المجال الجوي للمملكة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بهدف حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المصدر أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع مواقع سقوط الشظايا وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المتبعة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة التطورات الإقليمية بأعلى درجات الجاهزية، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

وفي الكويت، أعلنت إيران أن هجماتها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية، مشيرة إلى أنها أصابت ثكنات ومراكز لوجستية تابعة للقوات الأمريكية في البلاد.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن بيان للجيش الإيراني أن العملية نُفذت باستخدام طائرات مسيرة من طراز “آرش”، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من الكويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

من جهتها، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن عمليات الاعتراض جاءت عقب ما وصفته بـ”العدوان الإيراني”.

وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق جاءت نتيجة عمليات اعتراض نفذتها أنظمة الدفاع الجوي ضد أهداف معادية، ولم تنتج عن إصابات مباشرة داخل البلاد.

وفي البحرين، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم استهدف قاعدة الصخير الأمريكية باستخدام طائرات مسيرة، ونشر مشاهد قال إنها توثق عملية الاستهداف.

وقال الجيش الإيراني في بيان إن الهجوم جاء ضمن المرحلة الحادية عشرة من عملية أطلق عليها اسم “البرق”، مشيرًا إلى أن الطائرات المسيرة الهجومية استهدفت مواقع تمركز طائرات استطلاع ومروحيات تابعة للجيش الأمريكي في البحرين.

وأضاف البيان أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بـ”العمل العدائي الأمريكي” الذي استهدف البنية التحتية الحضرية والمدنيين، مؤكدًا أن طهران ستواصل الرد على أي هجمات تستهدفها.

وأكد الجيش الإيراني أن أمن البلاد واستقلالها يمثلان “خطًا أحمر”، محذرًا من أن أي تقدير خاطئ لقدرات القوات الإيرانية سيؤدي إلى “ثمن باهظ” للخصم.

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متزايد بين إيران والولايات المتحدة، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء موجة جديدة من الضربات ضد إيران، فيما ردت طهران باستهداف مواقع وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما دفع دولًا خليجية والأردن إلى رفع جاهزية دفاعاتها الجوية وتعزيز إجراءات حماية أجوائها.