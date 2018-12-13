هجوم إرهابي مُحتمل يدفع الشرطة السويدية لرفع حالة التأهب

حيث أوضحت الشرطة السويدية في بيان لها أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.

هذا وذكرت الشرطة، حسب رويترز أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات.