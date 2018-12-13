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هجوم إرهابي مُحتمل يدفع الشرطة السويدية لرفع حالة التأهب

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 ديسمبر 2018 - 13:33
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شرطة السويد
مستوى الخطر الإرهابي في السويد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات. [إنترنت]
كشفت الشرطة السويدية اليوم الخميس إلقاء القبض على شخص يشتبه بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

حيث أوضحت الشرطة السويدية في بيان لها أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.

هذا وذكرت الشرطة، حسب رويترز أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات.

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كدايرين

خبر مهم جدا : قام ممثل سوري اسمه ( حسين مرعي ) بالتعري تماما اي تجرد من كامل ملابسه لفترة من الزمن خلال مشهد تمثيلي لمسرحية كان يؤديها على مسرح قرطاج في تونس و قد أصيب بعض الجمهور بالذهول و قام عدد من الجمهور بالخروج من المسرح !!!!! ( ما رأيكم بأخلاق السوريين ؟؟ ) اذا اردت التأكد من الخبر اكتب في قوقل ممثل سوري يتعرى !!!! و ستظهر لك صور الممثل و هو يتجرد من ثيابه

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1 ساعة مضت