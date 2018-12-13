هجوم إرهابي مُحتمل يدفع الشرطة السويدية لرفع حالة التأهب

حيث أوضحت الشرطة السويدية في بيان لها أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.
هذا وذكرت الشرطة، حسب رويترز أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات.
حيث أوضحت الشرطة السويدية في بيان لها أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.
هذا وذكرت الشرطة، حسب رويترز أن مستوى الخطر الإرهابي في البلاد لا يزال على مستوى ثلاث من خمس درجات.
خبر مهم جدا : قام ممثل سوري اسمه ( حسين مرعي ) بالتعري تماما اي تجرد من كامل ملابسه لفترة من الزمن خلال مشهد تمثيلي لمسرحية كان يؤديها على مسرح قرطاج في تونس و قد أصيب بعض الجمهور بالذهول و قام عدد من الجمهور بالخروج من المسرح !!!!! ( ما رأيكم بأخلاق السوريين ؟؟ ) اذا اردت التأكد من الخبر اكتب في قوقل ممثل سوري يتعرى !!!! و ستظهر لك صور الممثل و هو يتجرد من ثيابه