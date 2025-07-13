هجوم إسرائيلي يستهدف قادة إيران.. نجاة «بزشكيان» من محاولة اغتيال في طهران

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وكبار مسؤولي الدولة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران، مؤكدة إصابة بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه إثر القصف الذي طال موقعًا حساسًا غرب العاصمة.

ونقلت وكالة “فارس” عن مصادر مطلعة أن إسرائيل استهدفت اجتماعًا سريًا رفيع المستوى للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عُقد صباح 16 يونيو الماضي، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، بينهم الرئيس بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، بالإضافة إلى عدد من القيادات الأمنية البارزة.

وبحسب التقرير، نُفذ الهجوم باستخدام ست قذائف أو صواريخ موجهة بدقة نحو مداخل ومخارج المبنى الحكومي، في محاولة لعزل الموقع وقطع التهوية، بطريقة وُصفت بأنها مشابهة لمحاولة اغتيال سابقة استهدفت حسن نصر الله، الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني.

وانقطع التيار الكهربائي في أعقاب الانفجارات، إلا أن المجتمعين تمكنوا من الخروج عبر فتحة طوارئ مُعدة مسبقًا. وأسفر الهجوم عن إصابات طفيفة في صفوف عدد من المسؤولين، من بينهم الرئيس الإيراني الذي أُصيب أثناء عملية الإجلاء.

الوكالة أشارت إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ما إذا كانت هناك اختراقات أمنية أو استخباراتية سهلت تنفيذ الهجوم بهذه الدقة، وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الدفاعات الإيرانية على التصدي للضربات المفاجئة.

ويأتي هذا التطور ضمن العملية الإسرائيلية الواسعة التي حملت اسم “الأسد الصاعد”، والتي شملت استهداف منشآت عسكرية ونووية في عمق الأراضي الإيرانية، أبرزها منشأة “نطنز” النووية، وأسفرت عن مقتل قيادات بارزة من الحرس الثوري، بينهم حسين سلامي ومحمد باقري وأمير علي حاجي زاده.

وردّت إيران بإطلاق عملية عسكرية مضادة حملت اسم “الوعد الصادق 3″، استهدفت فيها قواعد عسكرية إسرائيلية، تلتها ضربات إيرانية على قاعدة “العديد” الأميركية في قطر، ردًا على غارات شنتها واشنطن ضد منشآت نووية في نطنز وفوردو وأصفهان.

بزشكيان: وحدة الشعب والصواريخ حطمت هيبة إسرائيل وأكدت صمود إيران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن النصر الذي حققته بلاده في مواجهة إسرائيل لم يكن ليتحقق لولا وحدة الشعب الإيراني ووقوفه خلف صواريخ القوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذا التلاحم الداخلي ساهم في تحطيم هيبة العدو.

وأشار بزشكيان إلى أن وحدة الصف بين الشعب والجيش تشكل الركيزة الأساسية لصمود إيران وتفوقها في مواجهة الضغوط الخارجية، مؤكداً أن بلاده تمضي قدماً تحت شعار حكومة الوفاق الوطني، التي تسعى لترسيخ السلام والاستقرار الداخلي وتعزيز العلاقات الطيبة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

وشدد على أن إيران ترفض التسلط والغطرسة من أي جهة كانت، ولن ترضخ لأي محاولات للضغط أو السيطرة، مؤكداً أن الدفاع عن السيادة الوطنية ومصالح الشعب الإيراني يشكل حجر الزاوية في السياسة الإيرانية، مع التزام ثابت بنهج الحوار والتفاهم لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

نتنياهو: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم بعد سقوط “حزب الله”.. ومحاولة اغتيال فاشلة طالت الرئيس الإيراني في قلب طهران

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بتكثيف وتيرة تخصيب اليورانيوم بعد “سقوط حزب الله وأذرعه في المنطقة”، مؤكداً أن إسرائيل “أخّرت البرنامج النووي الإيراني لسنوات” وقتلت علماء كبار في الضربات الأخيرة على طهران.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال نتنياهو إن النظام الإيراني “في ورطة كبيرة”، وشدد على ضرورة إبقائه تحت رقابة مشددة. وأشار إلى أن بلاده قتلت في الهجوم الأخير “علماء نوويين بارزين، أكثر أهمية من أولئك الذين تم استهدافهم سابقًا”.

إيران تتهم مفتشي الوكالة الذرية بالتجسس وتعلن تعليق التعاون: شرائح مشبوهة في الأحذية وتقارير سُرّبت لإسرائيل

اتهمت طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لصالح أطراف أجنبية، معلنة عن اكتشاف “شرائح تجسس مشبوهة” مزروعة داخل أحذيتهم خلال عمليات تفتيش في مواقع نووية إيرانية، في تصعيد جديد يهدد بانهيار كامل للتعاون مع الوكالة الأممية.

وقال محمود نبويان، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في تصريح لوكالة “فارس”، إن الاكتشاف تم خلال عمليات رقابة داخلية، متهمًا مدير الوكالة رافائيل غروسي بتسريب تقارير سرية إلى إسرائيل، وأضاف: “حين نقول إن الوكالة تتجسس، فنحن نملك أدلة دامغة”.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو اللجنة إسماعيل كوثري عن إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية، مؤكداً أن مفتشي الوكالة غادروا البلاد تنفيذًا لقانون أقرّه البرلمان، والذي ينص على تعليق التعاون مع الوكالة حتى تأمين المنشآت الإيرانية.

كما صادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون ينص على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتظر المشروع مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، فيما طالب نواب بمقاضاة المدير العام غروسي بتهم “نقل معلومات كاذبة وتسهيل عمليات تجسس”.

من جهته، دعا غروسي إلى استئناف عمليات التفتيش عقب وقف إطلاق النار، مشدداً على أن “التعاون مع الوكالة أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني”.