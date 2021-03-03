هجوم بسكين في فيتلاندا السويدية

أفادت الشرطة السويدية، بأنها تحقق في هجوم بسكين وقع في مدينة فيتلاندا في وقت سابق اليوم، باعتباره “جريمة إرهابية” محتملة.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 8 أشخاص أصيبوا بسلاح أبيض في “هجوم إرهابي” مفترض في السويد.

وتعاملت الشرطة في الأصل مع الحادث على أنه “محاولة قتل” لكنها غيرته لاحقا مشيرة إلى احتمال أن يكون الهجوم إرهابيا.

ونشر مدونون ونشطاء في السويد مساء اليوم الأربعاء، صورا ومقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الشرطة رجلا في العشرينات من عمره هاجم 8 أشخاص بسكين مما أدى إلى إصابة 2 بجروح خطيرة.

🇸🇪 SUÈDE : Huit personnes blessées à l'arme blanche après une attaque terroriste présumée dans la ville de Vetlanda. Un suspect, âgé d'une vingtaine d'années, neutralisé par balle et interpellé (police). pic.twitter.com/be5a2LAUtd — Infos Françaises (@InfosFrancaises) March 3, 2021