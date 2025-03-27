هجوم بسكين في هولندا.. إصابة 5 أشخاص والشرطة تعتقل المنفذ

أعلنت الشرطة في العاصمة الهولندية “أمستردام”، عن “إصابة خمسة أشخاص في هجوم بسكين وقع في وسط المدينة”، مؤكدة “إلقاء القبض على المشتبه به”.

وقالت الشرطة “إنها ضربت طوقا أمنيا في محيط المنطقة التي وقعت فيها حادثة الطعن قرب ساحة دام، إحدى أكثر المناطق ازدحاما في العاصمة”.

وقالت في بيان: “ليس لدينا في الوقت الحاضر أي معلومات بشأن الأسباب أو دوافع حادثة الطعن”، وأكد مسؤولون في إنفاذ القانون أن “التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم”.

هذا وعقب الحادث “اتخذت تعزيزات أمنية متزايدة في المدينة، حيث تواصل الشرطة تكثيف جهودها للحفاظ على الأمن والاستقرار”.

#internacional | Al menos cinco personas resultaron heridas en un apuñalamiento múltiple cerca de la plaza Dam en Ámsterdam.

Un sospechoso ha sido detenido. Se desplegaron 14 vehículos policiales, un helicóptero de traumatología y varias ambulancias en la zona. pic.twitter.com/NqArlgxhm2 — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) March 27, 2025