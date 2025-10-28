هجوم واسع للقاعدة في مقديشو… الجيش الصومالي يواجه مواجهات عنيفة

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو ليلة دامية، حيث شنت حركة “الشباب” الإرهابية هجومًا واسع النطاق بالأسلحة الثقيلة استهدف قوات الأمن الصومالية وقواعد تدريب الشرطة الخاصة في حي جنوب المدينة.

وأفاد موقع “صومالي غارديان” أن الاشتباكات استمرت لساعات طويلة، امتدت حتى صباح الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى من العسكريين الصوماليين، بينما تكبد الهجوم خسائر في صفوف المسلحين، وسط محاولات من القوات الحكومية لتأمين المنطقة وإعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.

وأكدت الحركة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرةً إلى أنها نفذت أيضًا عمليات في ضواحي العاصمة، ما يضاعف حجم التهديد على المدنيين ويزيد من المخاطر الأمنية في البلاد.

ويُعد هذا الهجوم الأحدث ضمن سلسلة من العمليات المسلحة التي تستهدف الحكومة الصومالية منذ سنوات، ويعكس استمرار قدرة حركة “الشباب” على شن هجمات معقدة، رغم جهود القوات الصومالية والدولية لمكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تحاول فيه الصومال تعزيز الأمن الداخلي، وسط دعم البعثات الدولية، بما في ذلك المشاركة المصرية المنتظرة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي AUSSOM، والتي تهدف إلى استقرار البلاد وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.

ويواجه هذا السياق تحديات كبيرة، خاصة مع التمويل المحدود للبعثة وصعوبة التنسيق بين الأطراف المحلية والإقليمية، ما يجعل مقديشو مرة أخرى محور صراع أمني حاد في القرن الأفريقي.

الخطوط الجوية الصومالية تستأنف رحلاتها قبل نهاية العام بعد توقف دام أكثر من 30 عامًا

أكد وزير النقل والطيران المدني الصومالي محمد فارح نوح أن الخطوط الجوية الصومالية ستستأنف رحلاتها قبل نهاية العام الجاري، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1991.

أوضح الوزير أن الطائرات والمعدات الخاصة بالخطوط الجوية الصومالية أصبحت جاهزة للعمل، مشيرًا إلى أن الاستعدادات الفنية والإدارية بلغت مراحلها النهائية تمهيدًا لإعادة إطلاق الشركة رسميًا.

وأشار نوح إلى أن الحكومة تعمل على تحديث مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، وأن أعمال الترميم تشمل 15 مطارًا في مختلف أنحاء البلاد لتعزيز البنية التحتية للنقل الجوي.

وبيّن أن استئناف نشاط الخطوط الجوية الصومالية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيادة الجوية للبلاد وتنشيط حركة السفر والتجارة، بعد عقود من الاعتماد على شركات أجنبية في إدارة المجال الجوي الصومالي.

وتأسست الخطوط الجوية الصومالية عام 1964، وكانت الناقل الوطني الرسمي قبل أن تتوقف عن العمل عام 1991 عقب انهيار الحكومة المركزية ودخول البلاد في صراع مسلح طويل.