هدنة العاصمة الليبية بمهب الريح

اشتباكات بالاسلحة الثقيلة [ارشيف]

خروقات جمة لقوات حفتر وقوات السراج في جنوب العاصمة طرابلس، جعلت الهدنة المتفق عليها في مهب الريح، إثر اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

بعد ساعات فقط من ختام مؤتمر برلين الدولي بدأت الأشتباكات من جديد، ولم تستمر الهدنة المعلنة منذ الحادي عشر من الشهر الحالي الا ساعات، الهدنة التي جاءت باتفاق دولي واقليمي، حيت شهدت عدة مناطق في محيط طرابلس تبادلاً لاشتباكات بالصواريخ وقذائف «الهاون» بين الطرفين.

11 دولة مشاركة في المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة؛ وافقت على أن لا حل عسكريا في ليبيا؛ والتزمت الدول الداعمة للاطراف المتحاربة بالتوقف عن تقديم المساعدة لهم واحترام حظر الاسلحة المفروض على ليبيا بهدف إجبارهم على التفاوض.

وفيما لا يزال مصير السلام غامضا بعد مؤتمر برلين؛ أعرب الاتحاد الاوروبي عن استعداد وزراء خارجيته إلى مناقشة جميع الخيارات لدعم وقف إطلاق النار إذا تم إبرام اتفاق بهذا الشأن؛ وألمح بارسالِ قواتِ حفظِ سلام عسكرية الى ليبيا، بذريعةِ اَنَّ وقفَ إطلاقِ النار يحتاجُ لمن يراقبُه ويديرُه

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن زعماء العالم لم يبحثوا أثناء قمتهم حول ليبيا في برلين الأحد، إمكانية فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وأوضحت ميركل أن المؤتمرين “تحدثوا عن ضرورة أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوثائق (التي تم تبنيها في برلين) مرة أخرى ويصادق عليها”.