هرمز يهدّئ الأسواق.. أسعار النفط «تفقد مكاسبها» بسرعة

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، مع انحسار المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات، بعد استئناف حركة عدد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس عند مستوى 70.65 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 1.77% مقارنة بسعر التسوية السابق.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لشهر أغسطس إلى 74.03 دولاراً للبرميل، بانخفاض نسبته 1.63% عن الإغلاق السابق، وسط حالة من إعادة تقييم المخاطر في أسواق الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعاً بأكثر من 2% خلال جلسة الخميس، بعد تقارير عن تعرض سفينة شحن لهجوم بالقرب من سواحل سلطنة عُمان، ما دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق برنامج إجلاء طوعي لبحارة عالقين في المنطقة.

وفي سياق التطورات الأمنية، قال مسؤولان أمريكيان إن إيران أطلقت النار على سفينة شحن أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، فيما أكدت السلطات الإيرانية أن سلامة الملاحة غير مضمونة للسفن التي لا تلتزم بالمسارات المحددة داخل المضيق.

وقال المحلل لدى شركة “آي جي” توني سيكامور إن “عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسعار النفط تدفع الأسواق إلى مراقبة حركة الناقلات عن كثب”، متسائلاً ما إذا كانت حركة الشحن ستستأنف بشكل كامل أو أن التوترات الأخيرة ستؤثر على خطط زيادة الإنتاج لدى المنتجين.

ويأتي هذا التذبذب في أسعار النفط في وقت يظل فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً في أسواق الطاقة العالمية، نظراً لمرور نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز عبره، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً مباشراً على الأسعار العالمية.