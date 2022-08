هزة أرضية تضرب شمال غرب مدينة بنغازي

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بتسجيل زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر بواسطة الشبكات العالمية لرصد الزلازل شمال غرب مدينة بنغازي.

وأوضح المركز أن الهزة الأرضية وقعت الجمعة على تمام الساعة 11:31 ليلًا شمال غرب مدينة بنغازي على خط عرض 33.55N وخط طول 19.03، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أن عددا من سكان بنغازي والمناطق القريبة شعروا بالزلزال ولكن لم يكن له تأثير يذكر، مضيفا أن منطقة البحر المتوسط تعتبر نشطة من الناحية الزلزالية بسبب تحرك الصفيحة الإفريقية باتجاه الصفيحة الأوراسية.

من جانبه أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن هزة أرضية وقعت في البحر المتوسط على بعد 189 كيلومترا شمال غرب مدينة بنغازي الليبية.

🔔#Earthquake (#زلزال) M5.9 occurred 189 km NW of #Benghazi (#Libya) 10 min ago (local time 23:31:51).

— EMSC (@LastQuake) August 12, 2022