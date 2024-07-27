هزة أرضية قبالة السواحل الليبية بقوة 4.3 درجة

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن محطات الرصد الزلزالي العالمية والتابعة للمركز الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين سجلوا هزة أرضية صباح هذا اليوم السبت عند الساعة 10:13:55 بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأشار المركز إلى أن بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس الزلازل ويقع المركز السطحي للهزة بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة مصراته بحوالي 178 كيلومتر تقريبا، ويبعد بحوالي 347 كيلومتر شمال شرق مدينة طرابلس.

وأكد المركز أن هذه المنطقة تعرف بنشاطها الزلزالي الملحوظ، حيث وجود بعض التصدعات الأرضية النشطة والتي تمتد عبر البحر المتوسط وبمحاذاة للسواحل الغربية لليبيا.

وأوضح أن هذه المنطقة كانت قد شعدت في الماضي العديد من الهزات الخفيفة والمتوسطة نذكر منها الزلزال الذي حدث السنوات الماضية قرب سواحل مدينة مصراتة، بتاريخ 29/12/2009م والذي بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس الزلازل.