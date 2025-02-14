هل أرسلت روسيا «60 تريليون ليرة» إلى سوريا؟

أكد المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي، “وصول مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي”.

ولم يذكر المصرف المبلغ بالتحديد، غير أنه ذكر أن “الأرقام المتداولة حول حجم وكميات هذه الأموال غير دقيقة على الإطلاق”.

هذا “وجرت العادة في عهد رئاسة “بشار الأسد” طبع الأوراق النقدية السورية في روسيا”.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تحدثت عن شحنة أموال مطبوعة قادمة من روسيا إلى مطار دمشق، وأن “المبلغ المقدر وصوله 60 تريليون ليرة من فئة 5000 ليرة”، لكن وسائل إعلام سورية، نفت صحة المبلغ التريلوني، وذكرت أن المبلغ الذي تم نقله من روسيا هو 300 مليار ليرة سورية فقط، وأن الشحنة تعود إلى عقد وقع بين روسيا وسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد، كذلك أشارت إلى أن العقد ينص على تسليم دفعة أخرى في وقت لاحق قد تكون بمبلغ أكبر من المرسل حاليا.

هذا “وتشهد سوق العملات السورية ارتفاعا في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار”.