هل اقترب موعد ابتكار علاج لمرض «ألزهايمر»؟

كشفت دراسة أمريكية حديثة، نشرتها مجلة “ميديكال إكسبريس”، عن “نهج جديد لعلاج مرض ألزهايمر”.

وأظهرت الدراسة الي أجراها مستشفى ماساتشوستس العام بريغهام وكلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أن “استنشاق غاز الزينون قد يحمل فوائد وقائية في علاج ألزهايمر، فهو غاز خامل يستخدم كمخدر، ويمكن أن يعبر حاجز الدم في الدماغ ويساهم في تحفيز خلايا الدماغ التي تلعب دورا أساسيا في تنظيم وظائف الدماغ”.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن “الزينون يساهم في تقليل الالتهاب العصبي وتقليص ضمور الدماغ وتحفيز استجابة خلايا الدماغ الوقائية”.

وقال أوليغ بوتوفسكي، المعد المشارك في الدراسة من مركز “آن رومني” للأمراض العصبية في مستشفى بريغهام والنساء: “إن استنشاق غاز الزينون يمكن أن يكون له تأثير عصبي وقائي عميق، وهو اكتشاف جديد في مجال أبحاث مرض ألزهايمر”.

وأضاف أن “غاز الزينون يتفوق على العديد من الأدوية الأخرى التي يصعب عليها عبور حاجز الدم في الدماغ”.

وأكد ديفيد إم هولتزمان، المعد المشارك من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، أن “الزينون أظهر تأثيرات وقائية عند اختباره في نماذج حيوانية تم تحفيزها لمحاكاة مرض ألزهايمر. وفي هذه النماذج، تم محاكاة التراكمات غير الطبيعية للبروتينات في الدماغ مثل الأميلويد والتاو، وهي السمات الرئيسية للمرض”.

وقال: كما أظهرت الدراسة أن “الزينون يحفز استجابة وقائية في خلايا الدماغ المرتبطة بإزالة الأميلويد وتحسين الإدراك”.

وأضاف هولتزمان: “من المثير للاهتمام أن الزينون أظهر تأثيرا إيجابيا في كل من النماذج التي تحاكي جوانب مختلفة من مرض ألزهايمر، ما يعزز إمكانيات العلاج لهذا المرض”.

وقال الدكتور هوارد وينر، المعد المشارك في الدراسة، والمدير المشارك لمركز “آن رومني” للأمراض العصبية في مستشفى بريغهام: “إذا كانت التجربة السريرية ناجحة، فإن نتائجها قد تفتح أبوابا جديدة لعلاجات مبتكرة لمساعدة المرضى المصابين بأمراض عصبية”.

هذا ومن المقرر أن “تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية على متطوعين أصحاء هذا العام”.