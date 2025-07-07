هل الجبن يسرق نومك.. دراسة تكشف سر الكوابيس بعد تناول الألبان!

ربطت دراسة حديثة بين تناول منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب، قبل النوم وازدياد احتمالية حدوث الكوابيس، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة لحساسية اللاكتوز.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology، تابعت عادات النوم والتغذية لأكثر من ألف مشارك، وكشفت أن أولئك الذين أبلغوا عن مشكلات هضمية شديدة بعد تناول الألبان كانوا أيضًا أكثر عرضة للإبلاغ عن كوابيس متكررة وأحلام مزعجة تترك آثارًا نفسية طويلة الأمد.

وقال تور نيلسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة مونتريال والمشارك في إعداد الدراسة: “في دراسة سابقة عام 2015، كان الناس يلقون باللوم على الجبن في الكوابيس، لكننا اليوم نملك مؤشرات أكثر دقة”.

وشملت الكوابيس المبلغ عنها شعورًا بالضيق عند الاستيقاظ وتداخلًا سلبيًا مع الحياة اليومية. ويشير الخبراء إلى أن اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن اللاكتوز قد تؤثر على جودة النوم وتؤدي إلى تغيرات في الأحلام.

ماري بيير سان أونغ، مديرة مركز أبحاث النوم بجامعة كولومبيا، أوضحت أن “مشكلات الهضم يمكن أن تفسر العديد من اضطرابات النوم، والتي قد تنعكس على طبيعة الأحلام”. بينما أشار باتريك ماكنمارا، طبيب الأعصاب بجامعة بوسطن، إلى أن تناول اللاكتوز قد يسبب ما يُعرف بـ”الاستيقاظات الدقيقة”، وهي انقطاعات طفيفة في النوم تجعل الأحلام المزعجة أكثر وضوحًا وحدة.

مع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت بشكل قاطع أن الألبان تسبب الكوابيس، مرجحين وجود عوامل أخرى غير معروفة. ويأمل الفريق في إجراء دراسات مستقبلية تشمل شرائح سكانية أوسع.

وحتى ظهور نتائج أكثر حسمًا، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يلاحظون علاقة بين تناول الألبان وسوء النوم أو الأحلام المزعجة بمحاولة تقليل استهلاكها في المساء، خاصة قبل النوم.