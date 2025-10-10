هل تم حظر قناتك على يوتيوب.. إليك «فرصة ثانية» لإعادة بناء جمهورك!

أعلنت شركة يوتيوب رسميًا عن إطلاق برنامج جديد تحت اسم “فرصة ثانية”، يتيح لمن تم حظر قنواتهم سابقًا التقدم بطلب لإنشاء قناة جديدة وإعادة بناء جمهورهم من الصفر (المصدر: بيان يوتيوب الرسمي).

وفي بيانها، أوضحت الشركة أن الهدف من البرنامج هو منح منشئي المحتوى المؤهلين فرصة لاستعادة حضورهم على المنصة، مع الحفاظ على سلامة المجتمع ومتابعة المحتوى بما يتوافق مع سياساتها.

وأكدت يوتيوب أن البرنامج يتيح فرصة ثانية لأولئك الذين لم يرتكبوا انتهاكات جسيمة، مع مراعاة خطورة الانتهاكات السابقة ومدى تأثيرها على المجتمع.

ومع ذلك، أكدت الشركة أن البرنامج لا يشمل من انتهكوا حقوق الطبع والنشر أو سياسات السلوكيات الضارة والمخادعة، كما يستثني من تم حذف حساباتهم بشكل دائم على المنصة أو على غوغل، ويشترط التقديم مرور عام كامل على إنهاء القناة السابقة.

وذكرت يوتيوب أن المؤهلين سيرون خيار “طلب قناة جديدة” عند تسجيل الدخول إلى يوتيوب ستوديو، وسيتم تقييم الطلبات بعناية لضمان التزام المحتوى بالقوانين والسياسات.

وأضاف البيان أن المنصة ستظل تحتفظ بخيار الاستئناف التقليدي لإعادة فتح القنوات الأصلية، مع إمكانية التقدم بطلب قناة جديدة إذا تم رفض الاستئناف بعد مرور عام.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود يوتيوب لموازنة حرية التعبير وحماية المجتمع الرقمي، مع متابعة دقيقة للمحتوى، خصوصًا ما يتعلق بسلامة الأطفال، وتعكس سياسة المنصة في منح الفرص الثانية لمن يستحقها، بعد مراجعة سياسات الاعتدال السابقة المتعلقة بمعلومات كوفيد-19 ونزاهة الانتخابات.

ويُذكر أن يوتيوب يدعم أكثر من 3 ملايين قناة عبر برنامج الشركاء، وقد دفع أكثر من 100 مليار دولار لمنشئي المحتوى، ما يعكس دوره الكبير في اقتصاد المحتوى الرقمي (المصدر: بيان يوتيوب الرسمي).