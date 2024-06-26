هل حان الوقت لحكومة جديدة؟

في ظل السياق السياسي المعقد في ليبيا، تثار العديد من الشائعات والتكهنات حول مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة. هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع:

1. *دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي*:

– صحيح أن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تأثير كبير على الوضع في ليبيا، وقد تثار شائعات حول رغبتهم في تغيير الحكومة. إذا كان السفير الأمريكي قد ودع الدبيبة وأعرب عن رغبة المجتمع الدولي في التغيير، فهذا يشير إلى وجود ضغوط دولية قوية قد تؤثر على مستقبل الحكومة.

2. *فشل حكومة الوحدة الوطنية*:

– هناك إجماع واسع على أن حكومة الوحدة الوطنية لم تتمكن من إدارة شؤون البلاد بشكل فعال، سواء على الصعيد السلمي أو العسكري. الأحداث الأخيرة في غرب ليبيا واستعادة مليشيات زوارة السيطرة على معبر رأس جدير هي دليل على هذا الفشل.

3. *التحديات المالية والإدارية*:

– الدبيبة يواجه تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لتلبية مطالب المناطق المختلفة، وهو ما يزيد من الضغوط عليه. قد يكون استخدام وزير الداخلية ككبش فداء محاولة منه لتخفيف هذه الضغوط، لكنه قد لا يكون كافياً.

4. *مقترح تعيين فتحي باشاغا*:

– فكرة تعيين فتحي باشاغا وزيراً للداخلية قد تكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والتحالفات، وقد تكون أيضاً محاولة للوصول إلى تفاهم مع حفتر. إلا أن هذا السيناريو يعتمد على قبول الأطراف المعنية وعلى قدرة باشاغا والدبيبة على العمل معاً بشكل فعال.

5. *الدور المستمر للمليشيات*:

– المليشيات تظل عنصراً غير مستقر في المعادلة الليبية، حيث يمكن أن تغير ولاءاتها وتفرض شروطها بناءً على مصالحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

### التفكير في المستقبل

إذا كان هناك فعلاً توجه دولي لتغيير الحكومة، فمن المهم أن يتم ذلك بطريقة تعزز الاستقرار وتدعم العملية السياسية في ليبيا. يجب أن تكون هناك خطة واضحة لإدارة الفترة الانتقالية وتجنب الفوضى.

1. *تعزيز الحوار الوطني*:

– يجب أن تكون هناك عملية شاملة تشمل جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى تفاهمات سياسية تحقق الاستقرار.

2. *دعم المؤسسات الوطنية*:

– تعزيز مؤسسات الدولة والابتعاد عن الاعتماد على المليشيات يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار.

3. *المساءلة والشفافية*:

– يجب محاسبة المسؤولين عن الفشل والفساد لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.

4. *التعاون الدولي*:

– التعاون مع المجتمع الدولي يجب أن يكون في إطار احترام السيادة الليبية وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف الوطنية.

من المهم أن يتم النظر إلى مصلحة ليبيا وشعبها كأولوية قصوى في أي تغيير سياسي محتمل.

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