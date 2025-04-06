هل ستسلّم موسكو «بشار الأسد».. مسؤول كبير يكشف!

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالأنباء حول نيّة موسكو تسليم رئيس النظام السوري السابق “بشار الأسد”، وحول ذلك، كشف السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف، تفاصيلا جديدا.

وقال كوتراشيف: “إن من شروط إقامة “الأسد” في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي”.

وأضاف أن “أمر تسليم “الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

هذا “وأكد الكرملين في وقت سابق، أن عائلة “الأسد” حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من “بوتين”، وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف: “ليس لدينا ما نقوله عن مكان وجود “الأسد”.