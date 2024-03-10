هل ستسمح إسرائيل بدخول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان؟

كشفت “إسرائيل” عن إجراءاتها بخصوص دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الحالي، والذي يتزامن مع استمرار الحرب في غزة.

وأعلنت “إسرائيل” أنها ستسمح “دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان “.

وقال رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، إن “دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك سيكون كما كان الحال عليه في السنوات الماضية”، مضيفا أن “تقييم الوضع سيجري أسبوعيا وستتخذ القرارات وفقا لذلك”.

واعتبر وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” إيتمار بن غفير، أن “الإعلان بشأن المسجد الأقصى، يظهر أن رئيس الحكومة نتنياهو والمجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”.

يذكر أن دخول المصلين إلى المسجد لم يكن في السنوات السابقة سلسا، وتخللته إجراءات وقيود على دخول المصلين واقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين و”الجيش الإسرائيلي”.

ومنذ بدء الخرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تفرض “إسرائيل”، إجراءات مشددة، على المسجد الأقصى، كما منعت دخوله للفئات العمرية الشابة.