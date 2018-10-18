عربي ودولي

هل ستُعامل السعودية مُقاطعيها بمبدأ الرد بالمثل؟

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 أكتوبر 2018 - 11:52
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السعودية
أطلق النشطاء السعوديون في موقع “تويتر” حملة تطالب بمقاطعة شركة “أوبر” التي قرر رئيسها مقاطعة مؤتمر الرياض الاستثماري. [إنترنت]

استياء السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي من انسحاب شخصيات ورجال أعمال كبار من حضور أعمال المؤتمر الدولي الاقتصادي بالسعودية احتجاجا على اختفاء خاشقجي.

حيث دعا الأستاذ الجامعي السعودي طارق الأحمري في هذا السياق إلى وضع المنسحبين في قائمة سوداء وعدم نسيان هذا الموقف للمعنيين.

هذا وأطلق النشطاء السعوديون في موقع “تويتر” حملة تطالب بمقاطعة شركة “أوبر” التي قرر رئيسها مقاطعة مؤتمر الرياض الاستثماري.

كما دفع الغضب البعض إلى الدعوة إلى الرد بالمثل على كل من يقاطع السعودية بأي شكل من الأشكال أو يرتكب إساءة بحقها.

 

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