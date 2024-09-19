هل سيتم رفع سعر الخبز في مصر؟

بعد زيادة أسعار اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري التي شهدتها مصر، نفت وزارة التموين المصرية، ما تردد حول نية الحكومة تطبيق زيادة جديدة على رغيف الخبز في المخابز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال: “إن سعر الغاز الطبيعي للمخابز ثابت ولم يتم تطبيق أي زيادة عليه، وهو ما لم يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم في مصر”.

وأضاف كمال، أن “سعر الغاز الطبيعي ثابت بقرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2020 للمخابز البلدية، ويتم تحمل تكلفته بالكامل من الهيئة العامة للسلع التموينية وليس لأصحاب المخابز أي علاقة به، ليظل سعر الرغيف المدعم ثابت للمواطنين 20 قرشا للرغيف”.

وقال أحمد كمال: إن “قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024 م والذي يتم العمل به بداية يوم 18 / 9 / 2024 متضمنا 12000 جنيه لطن غاز صب غير شامل نولون النقل، وهذا السعر خاص بزيادة أسعار الغاز الصب الذي يستخدم في تعبئة أسطوانات الغاز بمصانع تعبئة الأسطوانات وليس له أي علاقة بأسعار الغاز الطبيعي الذي تعمل به بعض المخابز السياحية والذي لم يتضمنه القرار الصادر بأي زيادة”.

وأشار إلى أن “الزيادة لسعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلو من 100 إلى 150 جنيه، والأسطوانة التجاري وزن 25 كيلو من 200 إلى 300 جنيه”.

هذا وبدأت وزارة البترول في مصر، أمس، تطبيق الزيادة الجديدة في سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي والتجاري.