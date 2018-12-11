هل سيُحمل مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولية قتل خاشقجي لـ بن سلمان؟

حيث نقلت صحيفة “ذي هيل” الأمريكية تصريحات لكوركر، وهو نائب عن ولاية تينيسي، مساء الاثنين، قال فيها إنه يخطط لتقديم مشروع قرار الثلاثاء من شأنه أن يسمي ابن سلمان مسؤولاً عن قتل خاشقجي.

وأضاف كوركر عن مشروع القرار، إنه يحمل ولي العهد المسؤولية عن القتل، مضيفاً أن المشروع يمثل إدانة قوية لولي العهد.

حيث يُعتبر مثل هذا القرار من شأنه أن يوبخ الرئيس ترامب، الذي قاوم دعوات كوركر إلى تحميل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، بدعوى أن الأدلة ليست كافية للقول بذلك.

هذا ويأمل كوركر أن يمر مشروع القرار عبر لجنة الخارجية، وأن يدرج مباشرة على أجندة تصويت مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلاً: