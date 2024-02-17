هل يُعاقب العراق الأردن.. ويحرمه النفط الرخيص؟

يتجه العراق نحو فرض عقوبات على الأردن، بسبب الأنباء التي تتحدّث عن مشاركة أردنية في ضربات أمريكية في العراق، هذا الشهر.

وبحسب النائب العراقي هادي السلامي، تم تقديم مشروع قانون مقترح إلى رئاسة البرلمان يفرض عقوبات اقتصادية على الأردن، على خلفية اتهامات بمشاركة قواته في الغارات الأمريكية على العراق.

وقال السلامي، في تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربيAWP ، إنه بناء على تواقيع مجموعة من أعضاء البرلمان وضمن صلاحياتهم الدستورية، تم تسليم رئاسة البرلمان مقترحا قانون لإلغاء الامتيازات الممنوحة في العلاقات الاقتصادية مع الأردن، والذي يسمح ببيع النفط بأسعار مخفّضة.

وذكر السلامي، أن مقترح إلغاء الاتفاق يأتي كنوع من العقوبات بسبب ما وصفها “بمشاركة الأردن في غارات أميركية ضد مواقع أمنية عراقية”.

وقال إن مقترح القانون يأتي للحفاظ على المال العام وحفظ السيادة العراقية الكاملة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن أجل منع التدخّل الأجنبي بالشؤون العراقية واستهداف القوات المسلحة الوطنية.

وكان العراق والأردن وقّعا اتفاقا في فبراير 2019، يضمن إعفاءات جمركية بين البلدين في مجالات النقل الجوي والبري والطاقة والصحة والقطاع المالي، وبيع النفط للأردن بسعر أقل من سعر السوق العالمية بواقع 16 دولارا.