هل يفكر العراق بشراء مروحيات «سوريون»؟

زار مسؤول عراقي كوريا الجنوبية لتفقد مروحية محلية الصنع، مما أثار التكهنات بشأن احتمال شراء العراق لهذه المروحية.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن قائد سلاح الطيران للجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي، وصل إلى كوريا الجنوبية في 4 مارس الجاري، في زيارة استغرقت أربعة أيام للقاء مسؤولي الجيش وشركات الدفاع.

ووفق الوكالة، التقى المسؤول العراقي، وزير الدفاع شين وون-سيك وزار شركات الدفاع الكبرى الأخرى.

وأفادت الوكالة، أن الجنرال العراقي زار المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في ساتشيون، على بعد 296 كيلومترا جنوب شرق سيئول، على متن مروحية KUH-1 للشركة، المسماة “سوريون”.

وحسب الوكالة، وقف الجنرال العراقي في المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية، واضطلع على عمليات نسخة متوسطة الحجم من “سوريون”، تم تصميمها لخفر السواحل واستقلها.

وذكرت الوكالة، أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تتحدث فيه المعلومات بأن العراق يفكر في شراء مروحيات صغيرة جديدة.

يذكر أنه تم تطوير مروحية “سوريون” من قبل شركة كوريا للصناعات الفضائية في عام 2012 لتحل محل أسطول الجيش القديم من طائرات الهليكوبتر من طرازي UH-1H و500MD، وقد دخلت الخدمة من قبل الجيش كطائرة هليكوبتر متعددة الاستخدامات ومركبة إسعاف جوية.

وفي عام 2013، وقعت شركة كوريا للصناعات الفضائية صفقة مع العراق لتزويدها بـ 24 طائرة هجومية خفيفة من طراز FA-50.