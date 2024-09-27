 هل ينتقل راموس إلى الزمالك المصري؟

انتشرت في الأيام الماضية بعض الأنباء التي تشير إلى تفاوض نادي الزمالك مع نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان وإشبيلية السابق، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية في مصر حاليا.

وبالفعل، فقد أكد علي هشام نصر، نجل نائب رئيس نادي الزمالك، بأن هناك بالفعل مفاوضات مع النجم الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

ويعد راموس حاليا لاعبا مجانا، حيث انتهى عقده مع فريقه السابق إشبيلية بنهاية الموسم المنصرم.

وقال علي هشام نصر في تصريحات عبر شاشة قناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “ما تردد حول مفاوضات الزمالك مع سيرجيو راموس صحيح، والزمالك ناد كبير وله سمعة كبيرة خارج مصر ويستحق أكثر من المكانة التي هو فيها”.

وأضاف نجل نائب رئيس الزمالك الحالي: “راموس لاعب حر في الوقت الحالي، ونحن نننظر للصفقة من جانب تسويقي وكيف يعود على الزمالك أكبر منفعة من التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق”.

وتابع:”راموس لاعب يتمناه أي ناد في العالم، لكن الصفقة سببها الأساسي ليس كرة القدم فقط، بل كيف ستساعد النادي من الناحية المادية، من أجل حل الأزمات التي يمر بها النادي خلال الفترات الأخيرة”.

ومن جانبها، نفت صحيفة “AS” الإسبانية، كل الأخبار المتداولة بشأن التفاوض بين الزمالك وراموس، وذلك بعد التواصل مع وكلاء اللاعب الإسباني، الذين أوضحوا بأن النادي الأبيض لم يقدم أي عروض حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن آخر عرض وصل إلى سيرخيو كان من العروبة السعودي، وأيضا من فريق سان دييغو الأمريكي، بالإضافة إلى بعض العروض البرازيلية.

وخاض المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع فريق إشبيلية في الموسم الماضي 37 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح راموس في تسجيل 7 أهداف، بينما صنع هدفا وحيدا.