هل ينجح «غوارديولا» في ضم «ميسي» لإنقاذ «مانشستر سيتي»؟

كشفت تقارير صحفية أن بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وجه أنظاره إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لضمه خلال الفترة المقبلة من أجل إنقاذ فريقه الذي يعاني بشدة على مستوى النتائج.

وواصل مانشستر سيتي سقوطه هذا الموسم تحت قيادة غوارديولا، ليكتب أسوأ انطلاقة في منافسات الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009-2010.

وخسر السيتي مجددًا في منافسات الدوري الإنجليزي، أمس السبت، “2-1″، أمام مضيفه أستون فيلا في لقاء جمع بينهما على فيلا بارك ضمن الجولة الـ17 للبريميرليغ.

استمرت نتائج مانشستر سيتي السلبية هذا الموسم، ليحقق الفوز مرة واحدة فقط في آخر 12 مباراة بكل المسابقات الرسمية.

وسقط سيتي للمرة السابعة في آخر 8 مباريات خارج ملعبه. ووفقًا لما ذكرته صحيفة “توتو سبورت”، فإن غوارديولا يسعى للتعاقد مع ميسي في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يبحث المدرب الإسباني عن سد الفراغ القيادي الذي تركه غياب رودري، الذي تعرض لإصابة قوية وأجرى جراحة في الركبة وما زال يجري عملية التأهيل.

وأشار التقرير إلى أن غوارديولا مهتم بالتعاقد مع ميسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لإعادة فريقه إلى المسار الصحيح مع اقتراب النصف الثاني من الموسم.

وحاليًا لا يخوض ميسي أي مباريات مع إنتر ميامي حيث انتهى موسمه في الدوري الأمريكي، وسيعود لمبارياته في فبراير من العام المقبل، وهي نقطة يستند عليها سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي، وتُشير التقارير إلى أن المالك المشارك للنادي، الأسطورة الإنجليزي، ديفيد بيكهام، لن يحاول منع هذه الخطوة.

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في يوليو 2023، ولعب 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.