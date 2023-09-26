هواوي تطلق هاتفها الذكي.. آلت ميت ديزاين 60

تطلق هواوي هاتف “آلت ميت ديزاين 60” بالتعاون مع مجموعة آلت ميت ديزاين التابعة لشركة Porsche Design، بعد انتهاء تعاونها مع شركة Porsche Design في إصدارات خاصة من هواتف سلسلة مِيت والساعات الذكية في العام الماضي.

وفقا لما أوردته منصة “رقمي” يتميز هاتف “آلت ميت ديزاين 60” بشاشة OLED مقاس 6.82 بوصة، ومعالج Kirin 9000s، وذاكرة وصول عشوائي رام 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجا بكسل، وبطارية 5000 ملّي أمبير.

ويتميز الهاتف بتصميم جذاب بظهر من السيراميك باللونين الأحمر والأسود مع تشطيبات ثنائية.

سيتوفر هاتف “آلت ميت ديزاين 60” في الصين هذا الشهر بسعر 1640 دولاراً أمريكياً لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و1778 دولاراً أمريكياً لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.