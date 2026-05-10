هواوي تكشف عن واحدة من أقوى «ساعاتها الذكية»

أعلنت هواوي إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Watch Ultimate Design Spring، التي حصلت على تصميم فاخر ومواصفات تقنية متقدمة تجعلها من بين أبرز الساعات الذكية المطروحة في الأسواق.

وجاءت الساعة بهيكل مصنوع من التيتانيوم المتين مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش، فيما بلغت أبعادها 42.9 × 42.9 × 10.8 ملم، ويصل وزنها إلى 91 غرامًا، ما يمنحها مزيجًا من المتانة والأناقة في آن واحد.

ودعمت هواوي الساعة بتقنية eSIM، التي تتيح الاتصال المباشر بالشبكات الخلوية، بما يشمل إجراء المكالمات الصوتية وإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة دون الحاجة إلى الهاتف.

وزُوّدت الساعة بشاشة من نوع LTPO2 AMOLED بقياس 1.38 بوصة، ودقة عرض تبلغ 466 × 466 بيكسل، مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة، وكثافة تقارب 338 بيكسل لكل إنش، بينما حُمِيت الشاشة بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدوش.

وتعمل الساعة بنظام HarmonyOS 6.1 ومعالج Kirin W80، كما تضم مايكروفونات ومكبرات صوت مدمجة لإجراء المكالمات الصوتية مباشرة عبر الساعة.

كما حصلت Watch Ultimate Design Spring على مجموعة من الحساسات الصحية، تشمل قياس معدل نبضات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجسم، إضافة إلى تطبيقات مخصصة لمراقبة النشاط البدني وجودة النوم والمؤشرات الصحية اليومية للمستخدم.

ودعمت هواوي الساعة أيضًا بشريحة NFC، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب تقنية Bluetooth 5.2 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية المختلفة.

وتعتمد الساعة على بطارية بسعة 450 ميلي أمبير، مع دعم للشحن اللاسلكي، في إطار توجه هواوي لتعزيز تجربة الاستخدام وتوفير أداء طويل الأمد للأجهزة القابلة للارتداء.

وتواصل هواوي من خلال هذا الإصدار توسيع حضورها في سوق الساعات الذكية الفاخرة، وسط منافسة متزايدة بين الشركات التقنية العالمية لتقديم أجهزة تجمع بين التصميم الأنيق والخصائص الصحية والاتصال الذكي.