«هواوي وغوغل» تدخلان سباق الأجهزة الرائدة.. ما أحدث الابتكارات؟

تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى سباق تطوير الأجهزة الذكية، مع دخول هواوي وغوغل بموديلات جديدة تستهدف منافسة الأجهزة الرائدة التي تقدمها شركات مثل سامسونغ وآبل.

وأعلنت هواوي عن حاسبها اللوحي الجديد Huawei MatePad Air، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تجمع بين التصميم النحيف والأداء القوي، في محاولة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة اللوحية.

ويتميز الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع تصميم نحيف يبلغ سمكه 5.3 ملم، وأبعاد تصل إلى 270×183 ملم، بينما يبلغ وزنه 509 غرامات.

وزودت هواوي الحاسب بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي، ما يجعله مناسبًا للكتابة والرسم والاستخدامات العملية إلى جانب الترفيه.

ويأتي Huawei MatePad Air بشاشة OLED قياس 12 بوصة، بدقة عرض تبلغ 2800×1840 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز، مع كثافة تبلغ نحو 279 بكسل لكل بوصة.

كما تصل درجة السطوع في الشاشة إلى 1200 شمعة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة أكثر وضوحًا في ظروف الإضاءة المختلفة.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.3، ويعتمد على معالج Kirin T93C، مع خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، زودت هواوي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابكسل قادرة على تسجيل فيديو بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما حصل الحاسب على ستة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Audio Vivid، ومنفذ USB Type-C 3.1 للشحن ونقل البيانات بسرعة، إلى جانب بطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط.

وفي قطاع الهواتف الذكية، تستعد غوغل لطرح هاتفها الجديد Pixel 11، الذي يأتي ضمن الفئة الرائدة ويهدف إلى تعزيز منافسة الشركة في سوق هواتف أندرويد.

ويحصل الهاتف على تصميم متين مصنوع من الألمنيوم مع زجاج Gorilla Glass Victus 2، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

ويبلغ وزن الهاتف نحو 204 غرامات، مع تركيز واضح على الجمع بين المتانة والحجم المناسب للاستخدام اليومي.

ويأتي Pixel 11 بشاشة OLED قياس 6.2 بوصة، بدقة 1280×2856 بكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع كثافة تبلغ 497 بكسل لكل بوصة، ودعم تقنية HDR10+ لتحسين جودة عرض الصور والفيديو.

ويعمل الهاتف بمعالج Google Tensor G6 المصمم بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 غيغابايت.

وفي منظومة التصوير، يعتمد الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 13 ميغابكسل، وعدسة مقربة بدقة 10.8 ميغابكسل.

وتدعم الكاميرات تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميغابكسل.

ويضم Pixel 11 بطارية بسعة 4985 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

كما يدعم الهاتف تقنيات اتصال حديثة تشمل Bluetooth 6.0 وNFC، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وميزة الاتصال في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 17، مع دعم شرائح Nano-SIM وeSIM.

وتعكس هذه الأجهزة الجديدة استمرار المنافسة في سوق التكنولوجيا، حيث تسعى هواوي إلى تعزيز مكانتها في قطاع الحواسب اللوحية، بينما تراهن غوغل على سلسلة Pixel لتقديم تجربة أندرويد متقدمة ومنافسة الهواتف الرائدة عالميًا.