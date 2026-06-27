هواتف بمواصفات قوية وأسعار منافسة.. ما أحدث رهانات السوق؟

اشتدت المنافسة في سوق الهواتف الذكية مع إعلان شركتي ZTE وLava عن هاتفين جديدين يستهدفان فئتين مختلفتين من المستخدمين، في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية لتقديم أجهزة تجمع بين الأداء والتصميم والسعر التنافسي.

وكشفت شركة ZTE عن هاتفها الجديد “nubia Air Pro”، الذي صُمم لمنافسة الهواتف فائقة النحافة التي طرحتها شركات كبرى مثل Apple وSamsung Electronics خلال العام الجاري.

ويأتي الهاتف بهيكل نحيف لا تتجاوز سماكته 6 مليمترات تقريباً، مع وزن يبلغ 172 غراماً فقط، كما حصل على معايير حماية متقدمة من الماء والغبار وفق تصنيف IP68 وIP69K، ما يجعله قادراً على تحمل ظروف الاستخدام القاسية.

وزودت ZTE الجهاز بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1224 × 2720 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، وهي مواصفات تستهدف عشاق الألعاب والمحتوى المرئي عالي الجودة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16، مدعوماً بمعالج MediaTek Dimensity 7100 ومعالج الرسوميات Mali-G610 MC2، إضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت وخيارات تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، زودت الشركة الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابيكسل مع عدسة للتصوير العريض، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يتضمن الجهاز شريحة NFC، وماسح بصمات مدمجاً في الشاشة، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، إضافة إلى بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وفي المقابل، أعلنت شركة Lava International عن هاتفها الجديد “Lava Smart 4 Plus”، الذي يستهدف الفئة الاقتصادية بمواصفات أساسية وسعر منخفض.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع شاشة IPS LCD بقياس 6.75 بوصة ودقة 720 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 90 هيرتز، إضافة إلى زجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 Go Edition المخصص للهواتف الاقتصادية، مع معالج Unisoc SC9863A وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

وحصل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، إلى جانب منفذ سماعات 3.5 ملم، ومستقبل راديو FM، وماسح بصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن باستطاعة 10 واط.

ومن المنتظر أن يُطرح هاتف Lava Smart 4 Plus بسعر يقارب 90 يورو، ما يجعله من بين الخيارات منخفضة التكلفة الموجهة للمستخدمين الباحثين عن هاتف عملي للاستخدام اليومي.

وتعكس هذه الإعلانات استمرار المنافسة القوية بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حيث تتجه بعض العلامات التجارية إلى تطوير أجهزة فائقة النحافة بمواصفات متقدمة، بينما تركز شركات أخرى على تقديم هواتف اقتصادية بأسعار تنافسية لاستهداف شرائح أوسع من المستخدمين.