هولندا.. اتفاق المغرب وإسرائيل خطوة مهمة للتطبيع مع العالم العربي لاحقا

وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أعلن عن ترحيب بلاده باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني.

وكتب بلوك في تغريدة على “تويتر”، أمس الجمعة: “نرحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب بوساطة الولايات المتحدة. وهذه خطوة مهمة للتطبيع اللاحق بين إسرائيل والعالم العربي” وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الماض عن اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على استعادة العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين.

وأصبح المغرب 4 بلد عربي أعلن عن التطبيع مع الكيان الصهيوني هذا العام بعد الإمارات والبحرين والسودان، مؤكدا في الوقت ذاته على التزامه بحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.