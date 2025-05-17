هولندا تدعو إلى احترام وقف إطلاق النار في طرابلس

أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء التطورات المتسارعة في العاصمة طرابلس.

وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، دعا فيلدكامب جميع الأطراف الليبية إلى “حماية المدنيين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الراهنة”.

كما شدد الوزير الهولندي على “ضرورة الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار القائم”، مطالبًا بـ”محاسبة الجناة المسؤولين عن أي أعمال عنف أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة الليبية، أكد فيلدكامب على “دعم هولندا الكامل للمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي وشامل للأزمة”.

وأضاف قائلًا: “نحن ندعم بقوة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتهدئة الأوضاع على الفور وإحياء العملية السياسية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد”.

يأتي هذا البيان في ظل تزايد المخاوف الدولية بشأن تجدد موجة العنف في طرابلس، حيث تشهد العاصمة توترات أمنية متصاعدة.

وكانت تونس قد عرضت مؤخرًا استضافة محادثات سلام بين الأطراف الليبية المتنازعة برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لكسر الجمود السياسي وإنهاء حالة الاقتتال.