هولندا.. يميني متطرف يتعهد بإنشاء وزارة «تطهير من الإسلام»

تعهد خيرت فيلدرز زعيم حزب “الحريات” اليميني المتطرف في هولندا، بإنشاء ما وصفها بـ”وزارة التطهير من الإسلام” في حال فوزه بالانتخابات المزمع أجراؤها في 17 مارس المقبل.

ونشر الحزب المتطرف في موقعه الرسمي على الانترنت، البرنامج الانتخابي له لعام 2021 -2025، حيث تضمن البرنامج إنشاء وزارة للهجرة، وإعادة اللاجئين، و”التطهير من الإسلام”.

وتعهد فيلدرز في برنامجه الانتخابي أنه سيتم التعريف بالدين الإسلامي على أنه “أيديولوجية شمولية”، حسب وصفه.

كما تعهد بعدم استقبال طالبي اللجوء، والمهاجرين من المسلمين، وحظر المساجد، والمدارس الإسلامية، ومنع انتشار الفكر الإسلامي بواسطة القرآن الكريم.

كما تضمن البرنامج الانتخابي بتطبيق حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، ووقف طلبات اللجوء، وإغلاق مراكز اللاجئين.

وأشار البرنامج الانتخابي إلى أن الأشخاص الحاملين جنسية مزدوجة لن يتم منحهم حق الترشح، والانتخاب.

وخيرت فيلدرز هو سياسي وبرلماني يميني هولندي، عُرِف بعدائه الشديد للإسلام وكراهية اللاجئين، حُوكِم قضائيا عدة مرات وأدين بسبب تصريحات أدلى بها بين 2006 و2008 في وسائل الإعلام وعبر فيلمه “فتنة”، ووصف فيها الإسلام بأنه دين “فاشي”، وطالب بحظر القرآن الكريم وشبهه بكتاب أدولف هتلر “كفاحي”.