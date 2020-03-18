هيئة الاتصالات تنفي إصابة موظفيها بفيروس كورونا

ما حدث كان مجرد حالة اشتباه تفشى خبرها بين الموظفين. [أرشيفية/إنترنت]

نفت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لحكومة الوفاق، إصابة أحد موظفيها أو موظفي الشركات التابعة لها والمتواجدة معها بنفس المبنى الإداري بوباء فيروس كورونا الجديد.

وفي بيان لها الأربعاء، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أكدت الهيئة عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بفرض حجر صحي على مبنى الهيئة بمنطقة شارع الزاوية في العاصمة طرابلس والمعروف بـ”مبنى البريد المركزي”.

وأوضحت هيئة الاتصالات أن ما حدث كان مجرد حالة اشتباه تفشى خبرها بين الموظفين، ما تسبب في الهلع بينهم داخل المبنى، الأمر الذي اضطر عناصر الأمن والسلامة إلى اتخاذ التدابير اللازمة إلى حين تبيان حقيقة الإصابة من عدمها، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين.

وأشار البيان إلى نقل الموظف المشتبه في إصابته إلى الجهات الصحية المختصة، حيث خضع للكشوفات اللازمة التي أثبتت نتائجها خلوه تماماً من أية إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتوجهت هيئة الاتصالات والمعلوماتية بالشكر والتقدير للجهات المختصة وعلى وجه الخصوص مركز طرابلس الطبي، لسرعة تجاوبهم وتواجدهم في عين المكان والتعامل مع الوضع بمسؤولية وحرص، بحسب البيان.

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