هيئة الرقابة: إنهاء تراكم «الحسابات الختامية» خطوة لتعزيز الشفافية المالية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مستجدات الحسابات الختامية وعددًا من الملفات الوطنية ذات الاهتمام المشترك، خلال اجتماع عقد في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفقًا لما أعلنته هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت الهيئة إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة بشأن الملفات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية.

وناقش الجانبان مستجدات المشروع الوطني الخاص بإعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية للدولة، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لإصلاح منظومة المالية العامة.

واستعرض الاجتماع مستوى الإنجاز في المشروع، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والمنهجيات التنفيذية والمعايير الفنية الخاصة بعمليات الإقفال، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة إعداد ومراجعة وإقفال الحسابات الختامية المتراكمة حتى عام 2025، وفق التشريعات الوطنية والمعايير المهنية المعتمدة.

كما بحث الطرفان آليات معالجة التحديات الفنية والإجرائية التي تواجه هذا الملف، بهدف إنهاء تراكم الحسابات والانتقال إلى نظام سنوي منتظم لإعدادها ومراجعتها واعتمادها، بما يعزز موثوقية البيانات المالية ويُظهر المركز المالي الحقيقي للدولة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المالية العامة، إضافة إلى مناقشة مشروع اعتماد أول ميزانية موحدة منذ أكثر من ثلاثة عشر عامًا والملاحظات المرتبطة بها.

كما ناقش الجانبان ما تضمنه الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن ملف الميزانية الموحدة، والإجراءات المرتبطة بمعالجة الانقسام المالي وضبط الإنفاق والحد من الاختلالات المالية، إلى جانب إقرار جداول الإنفاق ضمن إطار الاتفاق التنموي الموحد.

وتناول اللقاء أيضًا تطوير منظومة العمل الرقابي، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إضافة إلى تحسين إدارة الموارد العامة وبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية، بما يدعم مسارات الإصلاح المالي والإداري، ويعزز جهود مكافحة الفساد، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة للوصول إلى إدارة أكثر فاعلية للمال العام وتحقيق المصلحة الوطنية.