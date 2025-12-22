«هيئة الرقابة» تتابع أداء وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، الملفات الرقابية والإدارية للوزارة والبعثات الدبلوماسية التابعة لها، في اجتماع عقد بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، بحضور إدارة الرقابة على القطاعات الخارجية وعدد من مديري المكاتب.

وتناول اللقاء متابعة أداء البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين واللوائح النافذة، إلى جانب مراقبة سير العمل الإداري في الوزارة ومعالجة أوجه القصور الظاهرة في الإجراءات والعمليات الداخلية.

كما استعرض الاجتماع الهيكل الوظيفي للوزارة والكوادر الدبلوماسية، والتأكد من توظيف الكفاءات بما يلبي الاحتياجات الفعلية في الساحات الخارجية، ومتابعة الالتزامات المالية للبعثات لضمان استخدام الموارد العامة وفق الضوابط القانونية.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة ليبيا في المنظمات الدولية والوفاء بالالتزامات الناشئة عنها، بهدف ضمان التوافق مع المعايير الدولية وحماية مصالح الدولة، مع التأكيد على تعزيز آليات الرقابة والإشراف المستمر على الأداء الإداري والمالي والفني، ومعالجة أوجه القصور لضمان الانضباط المؤسسي والشفافية في إدارة الموارد، والارتقاء بكفاءة تنفيذ المهام الرسمية على المستويين الدبلوماسي والدولي.