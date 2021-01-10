هيئة مكافحة الفساد تتلقى شكوى ضد مدير مصرف التنمية

أفاد مصدر لشبكة “عين ليبيا” بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقت شكوى ضد مدير عام مصرف التنمية الذي قام بتخريد عدد من الأصول التابعة للمصرف بحجة عدم الصلاحية في مخالفة واضحة للقانون.

وأشار المصدر إلى أن مدير المصرف قام بذلك وبدون موافقة مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن المضحك المبكي أن المدير العام للمصرف من ضمن المستفيدين من تخريد عدد 21 سيارة من بينها عدد 2 لاند كروز 2010 وبحالة ممتازة كانت مخزنة ولم تستخدم حيت تم تثمينها بمبلغ 22 ألف دينار لصالح المدير العام علما بأن سعرها يتجاوز 200 ألف دينار بحسب المصدر، وأما السيارة الأخرى فقد تم إهدائها لوزارة الخزانة، وفقا للمصدر.

واختتم المصدر بالقول: “أين رئيس مجلس إدارة المصرف (وكيل وزارة التخطيط) من هذه التصرفات المخالفة للقانون.