واشنطن: الهجمات الصاروخية على إسرائيل لا بد أن تتوقف فوراً

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة وقف الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل “فورا”، وحث الجانبين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتهدئة الموقف.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بلينكن قوله، في تصريحات مقتضبة قبل اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر الخارجية الأمريكية: “أنا قلق للغاية بشأن الهجمات الصاروخية”.

من جهته، قال الصفدي إن “التركيز ينصب على ضمان وقف التصعيد”.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة عشرات الصواريخ والقذائف باتجاه القدس ومستوطنات بالقرب من القطاع، ردا على “التصعيد الإسرائيلي” تجاه الفلسطينيين في القدس والمسجد الأقصى المُبارك.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء السبت في منطقة باب العامود في مدينة القدس، مما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وفرقت قوات الأمن الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.