واشنطن تحذّر: عقوبات جديدة تهدف لدفع روسيا إلى طاولة المفاوضات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة “مستعدة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد روسيا”، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة انضمام شركائها الأوروبيين لهذه الخطوات لضمان فعالية العقوبات واستمراريتها.

وأوضح بيسنت، في تصريحات نقلتها قناة “إن بي سي نيوز”، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي “متفقتان على أهمية إنهاء الحرب في أوكرانيا”، مشيراً إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم مفاوضات السلام.

وأشار الوزير الأمريكي إلى إمكانية فرض المزيد من العقوبات على الدول التي تستورد النفط الروسي، بهدف دفع الاقتصاد الروسي نحو الانهيار، بغض النظر عن المخاطر المحتملة لدخول الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي.

وقال بيسنت: “نحن الآن في سباق بين مدى قدرة الجيش الأوكراني على الصمود ومدى قدرة الاقتصاد الروسي على الصمود. وإذا استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل وفرض المزيد من العقوبات والتعريفات الجمركية الثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، فسينهار الاقتصاد الروسي تماماً، وهذا سيدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات”.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الغرب وروسيا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي دخلت مراحل حاسمة، حيث تعتمد واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون على استراتيجيات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على موسكو بهدف الوصول إلى تسوية سياسية.

وأكد بيسنت أن التعاون الأوروبي الأمريكي في هذا المجال يُعد مفتاحاً لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تشمل جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والتدابير الجمركية، لضمان دفع روسيا نحو التفاوض وتخفيف حدة الصراع العسكري في أوكرانيا.

الخارجية الروسية: موسكو سترد إذا فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على تنقل دبلوماسيينا

أكد مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديسلاف ماسلينيكوف، أن روسيا سترد حتماً وبشكل مناسب في حال قرر الاتحاد الأوروبي تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يمنع الدبلوماسيين الروس من التنقل بحرية داخل منطقة شنغن ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو.

وقال ماسلينيكوف لوكالة “نوفوستي”: “نراقب الوضع عن كثب، ولا نستبعد أن يتم تطبيق إجراءات تمييزية ضد دبلوماسيينا المعتمدين لدى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن “تهديد تقييد حرية تنقل الدبلوماسيين الروس يُعتبر خطوة تصادمية صريحة، وإذا تم اتخاذها فسوف تترتب عليها خطوات مدروسة ومناسبة من الجانب الروسي، كما هو الحال مع جميع الإجراءات الأحادية الجانب غير المشروعة السابقة من بروكسل”.