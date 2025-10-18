واشنطن تدرس عقد لقاء جديد بين «ترامب وكيم جونغ أون» في آسيا

ذكرت شبكة “سي إن إن” أن مسؤولي الإدارة الأميركية يدرسون إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارة ترامب المرتقبة إلى آسيا الشهر المقبل، رغم عدم وجود أي تخطيط لوجستي جاد أو اتصالات رسمية حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن محاولات ترامب للتواصل مع كيم في وقت سابق هذا العام لم تلقَ استجابة، وأن الزعيم الكوري الشمالي لم يقبل الرسالة الموجهة إليه.

ويُعرف عن ترامب رغبته القوية في لقاء كيم، حيث سبق وأن نظّم المسؤولون في عهده لقاءً مفاجئًا بينهما في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين خلال فترة وجيزة، ما يدل على إمكانية حدوث لقاء سريع الترتيب.

يأتي هذا الاهتمام المتجدد بعد استضافة ترامب للرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض، في ظل تصريحات كيم الأخيرة التي أعرب فيها عن ذكريات إيجابية تجاه ترامب واستعداده لإجراء محادثات مستقبلية بشرط أن تتخلى واشنطن عن مطلب نزع السلاح النووي من بلاده.

ويؤكد كيم أن تطوير الأسلحة النووية هو أمر أساسي لحماية أمن كوريا الشمالية في مواجهة التهديدات الأميركية والكورية الجنوبية.