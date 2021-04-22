واشنطن ترفض الاتهامات بالتحضير للانقلاب في بيلاروس

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 22 أبريل 2021 - 00:32 | آخر تحديث: 22 أبريل 2021 - 00:33 نُشر: الخميس، 22 أبريل 2021 - 00:32
دولي
رويترز
واشنطن ترفض الاتهامات بالتحضير للانقلاب في بيلاروس واغتيال لوكاشينكو

رفضت الولايات المتحدة اتهامات روسيا البيضاء “بيلاروس” لها بأنها كانت متورطة في التحضير للانقلاب في هذا البلد واغتيال رئيسها ألكسندر لوكاشينكو.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قولها، خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الأربعاء: “بوسعي التأكيد فقط أنه لا يوجد هناك أي أساس من الصحة (لتلك الاتهامات)”.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن عن القبض على مجموعة من الأشخاص، بينهم مواطنون أجانب، كانوا يخططون لتحقيق انقلاب في بيلاروس والاستيلاء على السلطة واغتيال لوكاشينكو وأبنائه.

وتجري التحقيقات حاليا مع 3 أشخاص قد يواجهون عقوبة السجن تصل إلى 12 عاما.

آخر تحديث: 22 أبريل 2021 - 00:33
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