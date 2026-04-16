واشنطن تشيد بإنجازات مصرف ليبيا المركزي وتؤكد دعمها لاستقلاليته

في إطار دعوة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية، عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن مع كايل ليستون، مساعد وزير الخارجية الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ ما حققه المصرف المركزي من نتائج استثنائية عبر تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة، أسهمت في استقرار الوضع النقدي والمالي للبلاد رغم التحديات الإقليمية والداخلية الكبيرة.

وتطرق الاجتماع إلى الإنجازات النوعية التي حققها المصرف المركزي في تعزيز أطر الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الدفع الإلكتروني وتطوير أدوات السياسة النقدية غير التقليدية. كما تم التأكيد على التزام المصرف بالمعايير الدولية في جميع ممارساته المالية، ما عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدراته.

وفي ختام اللقاء، أشاد كايل ليستون بالجهود التي بذلها محافظ مصرف ليبيا المركزي وفريقه، ووصفها بـ”نموذج يُحتذى في الإدارة المالية رغم الظروف الصعبة”. وأكد على أهمية دعم استقلالية مصرف ليبيا المركزي بشكل كامل، معتبرًا إياها عنصرًا أساسيًا في ضمان استقرار ليبيا وتعزيز الأمن الاقتصادي في المنطقة.